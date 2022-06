Pistocchi: «Zaniolo, dissi una cosa ad Ausilio. Manca il coraggio»

Maurizio Pistocchi, interagendo con altri utenti sul suo profilo Twitter ufficiale, ha rivelato quali fossero i suoi consigli ad Ausilio riguardo a Nicolò Zaniolo. Prima della cessione da parte dell’Inter.

SENZA CORAGGIO – Le voci su una cessione in estate di Nicolò Zaniolo corrono forti. La Roma non se ne priverebbe per meno di 60 milioni di euro, una cifra che farebbe contenta anche l’Inter vista la percentuale su una futura rivendita. Parlando del giocatore giallorosso, il giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato quale fosse il suo giudizio in tempi non sospetti. Queste le sue parole su Twitter: “Quando era all’Inter dissi più volte ad Ausilio che era da Prima Squadra. Ma gli allenatori non hanno coraggio“.