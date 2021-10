Pistocchi dà il voto all’Inter: «Contro lo Sheriff tante occasioni create»

Maurizio Pistocchi parla dell’Inter di Simone Inzaghi a seguito della vittoria della squadra nerazzurra sullo Sheriff in Champions League.

VOTO – Maurizio Pistocchi in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram dà i voti alle prestazioni delle squadre italiane nelle coppe europee, quindi anche all’Inter, vittoriosa per 3.1 contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Queste le sue dichiarazioni sulla squadra di Simone Inzaghi. «7.5 per l’Inter di Simone Inzaghi: 3-1 allo Sheriff, capolista del girone. Una prestazione condita da tantissime occasioni da gol create e da qualche occasione a volte concessa agli avversari di troppo. La squadra è costruita per giocare un calcio ultra offensivo ed è probabilmente la strada giusta da perseguire».

Fonte: Instagram Maurizio Pistocchi