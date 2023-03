Pistocchi: «Vlahovic tocca di mano, dimostrato. Sempre Mazzoleni»

Torna sull’episodio di Inter-Juventus anche Maurizio Pistocchi, che sottolinea l’irregolarità dimostrata di Dusan Vlahovic nell’azione del gol. E chiama in causa il VAR Mazzoleni.

RECIDIVO – Maurizio Pistocchi torna a commentare l’episodio del gol irregolare convalidato in Inter-Juventus, che ha permesso ai bianconeri di ottenere i tre punti. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il giornalista ha commentato in questo modo, mostrando una chiara immagine: “In un servizio di DAZN compare un’immagine mai vista. Questa certifica senza ombra di dubbio come Vlahovic controlli il pallone con il braccio destro. Ma Mazzoleni non ha visto. Succede (sempre a lui)“.