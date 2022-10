Pistocchi: «Valeri, doppio errore in Fiorentina-Inter. Ma il VAR?»

Dopo Fiorentina-Inter, il giornalista Maurizio Pistocchi ha criticato l’operato di Paolo Valeri, direttore di gara. Reo, a suo dire, di due errori pesanti nel corso della partita.

DOPPIO ERRORE – Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, critica l’operato del direttore di gara di Fiorentina-Inter, Paolo Valeri. Queste le sue parole: “Ieri ha ammesso di aver sbagliato da VAR in Atalanta-Milan. Oggi, da arbitro, ha sbagliato due volte. Dimarco era da rosso in occasione del rigore e c’era fallo di Dzeko su Milenkovic in occasione del gol vittoria di Mkhitaryan. Ma il VAR?“.