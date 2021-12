Pistocchi: «Super Inter passeggia su resti Salernitana»

Maurizio Pistocchi ha commentato la partita dominata dall’Inter all’Arechi contro la Salernitana, vinta dai nerazzurri con un netto 0-5.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Maurizio Pistocchi sulla vittoria dell’Inter in casa della Salernitana per 0-5. “Sal-Int 0:5 La super-Inter passeggia sui resti della Salernitana: segna subito Perisic, Dumfries fa 0:2, lo 0:3 lo segna Sanchez, Lautaro fa 0:4, Gagliardini chiude i giochi: l’Inter vince 5:0, la Salernitana non è mai stata in partita“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi