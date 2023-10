Pistocchi: «Su Thuram non può non essere fallo. Trattenuta!»

Un episodio discusso con Thuram protagonista nella serata di Salerno per l’Inter. Maurizio Pistocchi però dà ragione alla squadra di Simone Inzaghi su Twitter.

EPISODIO – Maurizio Pistocchi fa chiarezza su un episodio su cui molti hanno dibattuto: «Piccola annotazione: sento dire che trattenere con le due mani un avversario non è fallo. Credo che non si possa fare informazione corretta se non si mettono in evidenza episodi da regolamento molto chiari come quello su Thuram. Non può non essere fallo, il francese è nettamente davanti e viene trattenuto da dietro in maniera prolungata e vistosa»