Pistocchi: «Spezia, Inter meritava vittoria. Inzaghi criticabile ma…»

Maurizio Pistocchi ha parlato della partita persa dall’Inter in casa dello Spezia venerdì sera e dell’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Maurizio Pistocchi. “Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli analisti che commentano il risultato favoriscono l’ignoranza : l’Inter ha perso 8 volte in trasferta ma con lo Spezia meritava di vincere. Inzaghi è criticabile per molte cose ma non l’unico da esonerare“.

Fonte: Twitter Maurizio Pistocchi