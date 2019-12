Pistocchi sicuro: “Lukaku meglio di Icardi, in tutto!...

Pistocchi sicuro: “Lukaku meglio di Icardi, in tutto! Motivo molto semplice”

Pistocchi si schiera apertamente dalla parte di Lukaku nel confronto con Icardi. Il giornalista, su Twitter, spiega i motivi per i quali il belga dell’Inter è superiore all’argentino in prestito con diritto di riscatto al PSG

NON CI SONO PARAGONI – “Leggo di paragoni tra Romelu Lukaku e Mauro Icardi: uno gioca, segna e dà tutto per la squadra, l’altro alla squadra dà solo i gol. Che, tra l’altro, sono meno (10 Lukaku, 8 Icardi)“. Di seguito il tweet di Maurizio Pistocchi, che mette a tacere i confronti che tornano ricorrenti ogniqualvolta l’ex capitano nerazzurro segna e il belga dell’Inter non fa altrettanto.