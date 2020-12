Pistocchi: “ServirÃ  la migliore Inter per battere il Verona. I nerazzurri…”

Pistocchi: “Servirà la migliore Inter per battere il Verona. I nerazzurri…”

Maurizio Pistocchi, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter, impegnata alle 18:30 sul campo del Verona di Ivan Juric. Il giornalista ha parlato delle possibili insidie per i nerazzurri

DIFFICILE – Queste le parole di Maurizio Pistocchi: «Inter a Verona? Ha una striscia di 6 vittorie consecutive. Non succedeva da anni. È una squadra che ancora non è ancora brillante sul piano del gioco perché dal mio punto di vista ha delle carenze. Ma ha una sua impostazione e piano piano migliora nei particolari. Gioca contro un Verona che è una squadra spregiudicata, coraggiosa. In mezzo al campo ha ottimi giocatori, è una squadra che può mettere in crisi chiunque. Ci vorrà la migliore Inter per portare a casa il risultato».