Pistocchi: «Roma manda in crisi l’Inter. Barella errore, che gol Dybala!»

RIMONTA E CRISI – Altra sconfitta in rimonta per l’Inter, che va KO contro la Roma a San Siro. Maurizio Pistocchi ha analizzato in questo modo quanto visto questa sera: “La Roma in rimonta espugna San Siro e sale a quota sedici punti, mandando in crisi l’Inter. Dopo l’errore di Dimarco arriva un errore in uscita di Barella che porta al gran gol di Dybala. Da segnalare l’incrocio dei pali di Calhanoglu, prima del colpo vincente di Smalling“.