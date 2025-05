Pistocchi non ci sta: «Rigore Lazio? Bisseck fa movimento naturale!»

Maurizio Pistocchi si è pronunciato in merito al calcio di rigore fischiato alla Lazio per il fallo di mano in area di rigore di Yann Bisseck. Le sue parole sono molto nette.

L’EPISODIO – Il mani in area di Yann Bisseck, che è valso il rigore del 2-2 alla Lazio contro l’Inter, rischia di costare ai nerazzurri lo scudetto. Dopo una prima valutazione dal campo, nell’ambito della quale il direttore di gara Daniele Chiffi ha deciso di non assegnare il rigore ai biancocelesti, l’arbitro di Padova è stato richiamato al VAR per analizzare l’esatta dinamica dell’episodio. A seguito della visione del contatto, in particolare da un’angolazione frontale, Chiffi ha deciso di sanzionare il tocco con il calcio di rigore. Permettendo così a Pedro di presentarsi dal dischetto. Non tutti condividono, però, questa scelta.

Chiffi al VAR non ha visto tutte le immagini del rigore fischiato a Bisseck: Pistocchi sottolinea una realtà

IL RAGIONAMENTO – Tra le voci contrarie al metro adottato da Chiffi vi è quella del giornalista Maurizio Pistocchi, il quale ha analizzato l’episodio controverso sul suo account X. Di seguito le sue parole: «A Chiffi viene mostrata solo l’immagine frontale, che schiaccia i protagonisti e ne azzera la distanza. Così è completamente trascurata l’immagine da dietro, che certificava la distanza ravvicinata tra Castellanos e Bisseck. Una distanza che chiarisce la dinamica del movimento delle braccia di Bisseck che nel salto non potevano non muoversi». Insomma, l’episodio non finisce di destare polemiche. L’auspicio è che dal prossimo anno si possano prevenire situazioni di questo genere. Per il bene del calcio italiano.