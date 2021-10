Pistocchi: «Polemiche Lazio-Inter? Arbitro decide! Ragionare sul futuro»

Maurizio Pistocchi ha analizzato Lazio-Inter di ieri, specialmente le polemiche scaturite dopo il gol del 2-1 da parte dei biancocelesti. Sul suo profilo Instagram ufficiale, il noto giornalista sportivo ha criticato l’atteggiamento e la prestazione dei nerazzurri.

BASTA FAIRPLAY – Maurizio Pistocchi ha commentato con queste parole Lazio-Inter di ieri e tutte le polemiche che ne sono scaturite: «A me l’Inter non è piaciuta. Primo tempo di attenzione e contenimento, ma poco pericolosi a parte l’occasione del rigore e un’altra mezza occasione per Dzeko. Si è molto discusso sul gol del 2-1, forse e dico forse, se tutti se ne fossero accorti, si sarebbe potuto buttare la palla fuori. Ma bisogna finirla con questo atteggiamento perché c’è un arbitro in campo ed è l’unico che decide se e quando fermare il gioco. È ora di finirla su questo fairplay al contrario. Ora l’Inter deve ragionare in maniera molto attenta su cosa fare in futuro».