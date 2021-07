Pistocchi: «Oriali via dall’Inter? Il perché va chiesto a Zhang»

Lele Oriali, dopo il biennio passato insieme ad Antonio Conte, non sarà più il team manager dell’Inter. Maurizio Pistocchi ritiene che l’addio del dirigente sia dovuta ad una scelta non sua ma di altri

ADDIO − Dopo le partenze di Antonio Conte e Achraf Hakimi, l’Inter perde un altro pezzo del 19 esimo scudetto. Si tratta di Lele Oriali, che nell’ultimo biennio in nerazzurro si era diviso tra Inter e Nazionale. Il dirigente, nonché grande bandiera della Beneamata, non farà più parte dell’organico interista per la prossima stagione. In attesa di capire meglio le motivazioni di questo addio e di sapere chi lo sostituirà, il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha lanciato una dura frecciata al presidente dell’Inter Steven Zhang. Questo il suo tweet: «È molto strano che Lele Oriali, che ha dimostrato di saper fare il dirigente vincendo con Mancini, Mourinho e Conte, voglia lasciare l’Inter. Chi lo scrive sa che non è vero, e che, come per Conte, è vero che c’è chi non lo vuole più. Il perché bisogna chiederlo a SZhang».