Pistocchi: «Napoli e Milan avanti, ma Inter può rientrare. Due fattori decisivi»

L’Inter può rientrare nella lotta per il titolo insieme a Napoli e Milan, al momento appaiate in testa alla classifica. Il giornalista Pistocchi, attraverso il proprio account Instagram, analizza la corsa scudetto.

IDEA DI GIOCO – Maurizio Pistocchi indica le sue favorite per la conquista dello scudetto in questa stagione: «Il campionato ha due padroni, il Napoli ha raggiunto il Milan in testa alla classifica battendo il Bologna (vedi articolo). Sono queste le due squadre favorite per il titolo in questo momento. Forse nel duo di testa si può inserire solamente l’Inter di Simone Inzaghi, che ha grandi potenzialità tecniche e fisiche, ma finora non ha avuto tanto equilibrio tra la fase offensiva e la fase difensiva. Queste tre possono essere sicuramente candidate alla vittoria finale. Il segreto di queste squadre è una qualità media molto alta ma anche un’idea di gioco che si sta dimostrando vincente».