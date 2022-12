Pistocchi: «Moggi e Calciopoli, responsabilità accertate. Fosse un uomo…»

Tiene banco nella giornata di oggi la polemica relativa alle parole di Luciano Moggi relative a Calciopoli. Un sistema che ha penalizzato l’Inter e non solo ma che in casa Juventus si continua a fingere non sia mai esistito. Maurizio Pistocchi ha commentato la questione con un tweet.

RESPONSABILITÀ – Nonostante le mille sentenze e lo scandalo scoppiato nel 2006, Luciano Moggi continua a pretendere che Calciopoli sia una farsa. Parlando durante il CdA della Juventus, l’ex dirigente bianconero è tornato a parlare dello scandalo che nel 2006 scosse il calcio italiano. Maurizio Pistocchi ha commentato proprio queste parole, con un tweet: “Se Moggi fosse un uomo si assumerebbe le sue responsabilità, che sono state ampiamente accertate da sentenze definitive. E chiederebbe scusa agli sportivi onesti“.