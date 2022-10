Pistocchi: «Marotta mi ha detto una cosa su Dybala! Inter e Lukaku…»

Intervenuto durante la diretta Twitch del canale PlayerWinLive, il giornalista Maurizio Pistocchi ha rivelato un retroscena su un suo incontro con Beppe Marotta e sulla scelta tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku come nuovo attaccante dell’Inter.

DIFFICOLTÀ DIFENSIVE – Maurizio Pistocchi ha analizzato così le difficoltà difensive dei nerazzurri: «L’Inter per certi versi dà l’impressione di essere molto coesa e solida. Poi perde le distanze. A un certo punto succede che per gli avversari basta una palla lunga, com’è stato nel gol di Ikoné. Diciassette gol sono tantissimi, specialmente per una squadra così forte. Si dava la colpa al portiere, come se fosse l’unico responsabile. La colpa non è solo del portiere, anche Onana ha preso tre gol a Barcellona e a Firenze. Si tratta di trovare l’equilibrio giusto».

ATTACCO – Pistocchi ha poi parlato dell’attacco dell’Inter, con la scelta di Romelu Lukaku da parte della società: «Il problema di fase difensiva parte dagli attaccanti. In questo momento il migliore è Barella che sta facendo il match-winner, ma anche il leader di questa squadra. Era tra quelli che all’inizio stava soffrendo di più. Lukaku? Io avrei preso Dybala, perché secondo me con Lautaro Martinez avrebbe formato una coppia perfetta. Lukaku ti condiziona molto. La sua cifra tecnica non gli consente di giocare negli spazi stretti, lui ha bisogno di campo. Io penso invece che la grande squadra debba saper giocare bene negli spazi stretti e aprire le difese chiuse».

RETROSCENA – Infine Pistocchi ha raccontato un retroscena riguardante proprio il mercato dell’Inter: «Tempo fa ho visto Marotta e gli ho detto che avrei preferito Dybala a Lukaku. Lui mi ha risposto che avevo ragione. Questo però è stato prima che prendessero il belga. Il mio discorso era relativo a un discorso non nell’immediato, ma a livello di crescita».