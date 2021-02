Pistocchi: «La Lazio vista contro l’Inter può battere il Bayern Monaco»

Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, tramite il suo profilo “Twitter” ha affermato come la Lazio – se dovesse giocare come nella sfida di San Siro contro l’Inter – possa avere la meglio sul Bayern Monaco nella sfida di Champions League in programma questa sera.

PRESTAZIONI – Nonostante un 3-1, con zero pericoli creati e un gol casuale dopo che il pallone battuto da Milinkovic-Savic ha colpito Escalante, Maurizio Pistocchi ha visto una grande prestazione della Lazio contro l’Inter. Tanto che, se dovesse ripeterla questa sera contro il Bayern Monaco, potrebbe anche conquistare la vittoria. Questa la sua analisi sull’andata degli ottavi di finale di Champions League di questa sera: «Aspetto con grande curiosità Lazio-Bayern. La Lazio vista contro l’Inter può battere il Bayern attuale, ma se giocano da Bayern i campioni in carica sono imbattibili. Sarà una grande partita».