Pistocchi: «Inter, un tale distacco dalla vetta solo con De Boer. Fu esonerato…»

Pistocchi fa il punto della situazione sull’Inter al termine della tredicesima giornata di Serie A. Il giornalista, sul proprio profilo social, mette a confronto questa stagione con un’altra del passato e ricorda come andò a finire.

DATI DEL PASSATO – Maurizio Pistocchi tira le somme in casa Inter, dopo la pesante sconfitta contro la Juventus. Sul proprio profilo Twitter, il giornalista scrive: «Dopo tredici giornate di campionato l’Inter, da grande favorita, passa a meno undici punti dal Napoli capolista. Non aveva un distacco così ampio dalla testa della classifica di Serie A dalla stagione 2016/2017. L’allenatore Frank De Boer fu esonerato a novembre, dopo quattordici giornate, con sette sconfitte, due pareggi e cinque vittorie. Una di queste contro la Juventus a San Siro per 2-1». Paragonando i dati simili delle due annate dell’Inter, Pistocchi lancia una chiara provocazione sul lavoro di Simone Inzaghi (vedi intervista).