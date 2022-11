Pistocchi: «Inter, svolta coincide con un infortunio. Barella unico»

Si avvicina sempre di più il big match in programma domenica tra Juventus e Inter. Proprio di questo ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi sul canale Twitch di PlayerWinLive, con un focus particolare su Nicolò Barella.

POCA DIFFERENZA – Maurizio Pistocchi ha aperto la sua analisi con le situazioni di Juventus e Inter: «Non è che tra le due in campionato ci sia una grandissima differenza. Penso che siano due squadre con diversi problemi. Il problema dell’Inter è ampio. Fa un gioco di un certo tipo, si portano dietro la stessa matrice di gioco dai tempi di Conte e hanno migliorato alcune cose. Ma nello stesso modo ne hanno peggiorate altre».

CENTROCAMPO MODIFICATO – Pistocchi si è poi focalizzato sul centrocampo nerazzurro e sul ruolo nella svolta della squadra: «Barella è al momento il giocatore più in forma, è diventato il terzo uomo. È lui quello che va alle spalle degli attaccanti senza palla e ha già segnato diversi gol importanti. Per caratteristiche è il centrocampista che ha più di tutti la capacità di andare senza palla. Gli altri sono giocatori di possesso. Il miglioramento dell’Inter è arrivato da quando si è fatto male Brozovic e Inzaghi è stato costretto a mettere Calhanoglu in quella posizione affiancandogli Mkhitaryan. Liberando Barella dai compiti di costruzione».