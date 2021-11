Pistocchi: «Inter superiore a Napoli e Milan. Gara di San Siro importante»

Maurizio Pistocchi ritiene l’Inter più forte di Napoli e Milan nonostante si trovi indietro in classifica. Il giornalista ha parlato anche del match di domenica sera

SUPERIORE − Così Pistocchi sulle tre squadre davanti in campionato: «Sono molto curioso di vedere il match. A mio avviso l’Inter, per qualità, è anche superiore a Napoli e Milan, le due squadre che attualmente dominano la classifica. Ma al momento partenopei e rossoneri stanno facendo meglio e sono meritatamente davanti alla Beneamata. La gara di San Siro sarà importante. In caso di successo il Napoli prenderebbe il volo portandosi a più dieci sull’Inter. Qualora fossero invece i nerazzurri a prevalere si riaprirebbero i giochi. Luciano Spalletti sta svolgendo un ottimo lavoro a Napoli. La compagine partenopea esprime un ottimo calcio, di qualità e i risultati sono finora dalla sua parte».

Fonte: AreaNapoli.it