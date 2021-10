Pistocchi: «Inter-Sheriff, buonissimi nerazzurri. Segnali incoraggianti»

Maurizio Pistocchi ha parlato di Inter-Sheriff, partita di Champions League vinta ieri sera dalla squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi.

PARTITA – Queste le parole su Instagram di Maurizio Pistocchi sulla vittoria dell’Inter sullo Sheriff Tiraspol in Champions League ieri sera. «L’Inter ha battuto, al termine di una partita dominata sul piano del gioco, lo Sheriff. Una squadra ostica con dei giocatori di personalità in difesa e con dei giocatori in attacco molto veloci che hanno creato qualche problema soprattutto nelle ripartenze. Ma è stata un’Inter molto aggressiva che Inzaghi ha schierato con un 3-3-4. Perisic e Dumfries erano praticamente le due ali e le due punte Dzeko e Lautaro Martinez. E Vidal a centrocampo, autore di una performance molto positiva, considerando anche il gol. Insomma una buonissima Inter che ha dominato la partita, che ha riaperto quindi la situazione nel girone e che, dopo il passo falso di Roma contro la Lazio, dà segnali incoraggianti di risveglio in vista del big match contro la Juventus, in programma questa settimana».

Fonte: Instagram Maurizio Pistocchi