Pistocchi: «Inter, rivisto mentalità Conte. Dzeko sarebbe ottimo»

Il noto giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione dei nerazzurri di ieri nella sfida amichevole Parma-Inter. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, le sue parole sono state rivolte specialmente all’impianto di gioco e al possibile arrivo di Edin Dzeko.

EREDITÀ – Secondo Maurizio Pistocchi, quanto fatto vedere dalla squadra di Simone Inzaghi in Parma-Intr non è tanto diverso da quanto visto sotto la gestione Antonio Conte. Questo il suo commento sulla sfida di ieri: “Nell’Inter ho rivisto il sistema di gioco e la mentalità di Antonio Conte: squadra alta, Ivan Perisic e Matteo Darmian a fare le ali, centrocampisti in condizione e i due attaccanti, tra cui un Martin Satriano molto interessante, decisivi per la stagione. Edin Dzeko si sposerebbe bene con Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Satriano”.