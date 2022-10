Pistocchi: «Inter, risultati non all’altezza. Gol a Barcellona mi meravigliano»

Dopo gli ultimi risultati positivi, l’Inter sembra stia tornando ai suoi livelli. Proprio di questo ha parlato Maurizio Pistocchi sul canale Twitch di PlayerWinLive, sebbene abbia tenuto qualche riserva sul momento della squadra.

IN CRESCITA – Maurizio Pistocchi ha ancora qualche riserva sull’Inter, nonostante gli ultimi buoni risultati. Queste le sue parole sulla situazione in casa nerazzurra: «Fino adesso i risultati non sono stati all’altezza della potenzialità della squadra. È in crescita, ma non ancora la squadra che ha vinto lo scudetto due anni fa e nemmeno quella che ha dominato la Serie A lo scorso anno per metà stagione. Non è ancora pronta».

SFIDA DIFFICILE – Pistocchi ha poi analizzato la gara di domenica contro la Salernitana: «A Salerno c’è un pubblico straordinario. Sono convinto che verranno tantissimi tifosi a San Siro a sostenere la squadra. I pronostici sono tutti per l’Inter, ma non sarà sicuramente una partita facile. I nerazzurri hanno le potenzialità per avere una difesa forte. anche i tre gol presi a Barcellona mi meravigliano e una partita al Camp Nou avrebbe avuto tutto un altro risultato. Prima era una squadra che difendeva più bassa, ora ha cambiato atteggiamento ed ecco perché prende più gol».