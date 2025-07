Pistocchi: «Inter, prezzi abbonamenti raddoppiati! Solo ricchi»

Questi sono i primi giorni in cui tifosi possono rinnovare o sottoscrivere i nuovi abbonamenti in vista della prossima stagione. In casa Inter e Milan sta cambiando qualcosa, Pistocchi manda però un allarme su X.

CAMBIAMENTI – Lo stadio sta diventando un vero e proprio lusso che possono fruire pochissimi in Italia. I prezzi aumentano e i club non abbassano le pretese per gli ingressi. In periodo di abbonamenti, Maurizio Pistocchi lancia un allarme non indifferente a riguardo: «Inter e Milan stanno respingendo centinaia di richieste di abbonamento di tifosi “non graditi” : fin qui tutto bene, anche se forse un distinguo in questo caso sarebbe necessario. Giusto infatti respingere le richieste di chi si è in qualche modo reso responsabile di atti e/o comportamenti scorretti, meno giusto accumunare tra i reietti tutti quelli che in curva vanno per tanti motivi, compreso quello economico. Vorrei far notare che nel giro di 4 anni i prezzi degli abbonamenti a San Siro sono raddoppiati. Per esempio, abbonarsi all’Inter al 1^anello blu oggi costa 680€/anno, contro i 320€ di 4 anni fa. Finirà che allo Stadio andranno solo i ricchi , o gli invitati da sponsor e calciatori? Attenti: senza tifosi il calcio non sopravviverà, o finirà come in Saudi»