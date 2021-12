Pistocchi: «Inter pressoché imbattibile. Sette vittorie di fila, segnano tutti»

Maurizio Pistocchi ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi, al termine del girone di andata concluso con la vittoria contro il Torino.

INTER – Queste le parole sull’Inter da parte di Maurizio Pistocchi all’interno del canale YouTube di FantasyTeam.news. «E così è finito il girone di andata. Girone di andata che ha avuto in queste ultime giornate uno sviluppo imprevisto ed imprevedibile. L’Inter, che aveva cominciato il campionato in maniera un po’ contraddittoria, in queste ultime giornate è diventata pressoché imbattibile. Sette vittorie consecutive, segnano tutti. L’ultima vittoria, quella contro il Torino, con un gol di Dumfries, proprio il giocatore che aveva sostituito il celebratissimo Hakimi. In realtà, Simone Inzaghi sul telaio vincente, costruito da Antonio Conte, ha inserito con molta intelligenza Calhanoglu, Dumfries e Dzeko. E soprattutto le presenze di Calhanoglu e Dumfries hanno restituito a questa squadra quelle qualità che già l’anno scorso aveva evidenziato, cioè qualità nella mezzala (Calhanoglu), forza e velocità nell’esterno (Dumfries)».