Pistocchi: «L’Inter perde la finale sul piano fisico e tattico. Dubbi sull’operato di Inzaghi»

L’Inter dopo la disfatta di Monaco ha scatenato notevoli discussioni. Maurizio Pistocchi, su i suoi profili social, analizza la finale di Monaco ponendo dei dubbi sull’operato di Simone Inzaghi.

SQUADRA IMPREPARATA – L’Inter, secondo Maurizio Pistocchi, ha perso a causa di alcuni fattori che hanno inciso negativamente sulla finale: «Inzaghi con gli importi spesi dall’Inter in questi 5 anni ha fatto i miracoli. Ha adottato uno stile di gioco, questo 3-5-2 che non ha niente di nuovo se non una partecipazione maggiore dei braccetti difensivi all’azione offensiva. È stato sviluppato molto bene fin quando la squadra ha avuto gamba. Succede però che in questo campionato i pochi nuovi acquisti abbiano fatto davvero poco per la squadra. Parlo di Taremi, Zielinski, Zalewski era una riserva della Roma. Succede anche che la squadra sia arrivata palesemente, a fine stagione, sulle gambe. In questo senso, come è stata preparata la finale mi lascia molto perplesso. Ho visto una squadra totalmente impreparata, che aveva visto giocare il PSG, conosceva perfettamente la loro idea di calcio, il loro pressing ultra offensivo».

L’Inter perde senza lottare e senza avere un piano B

NESSUNA CONTROMISURA – L’Inter, secondo il giornalista, è arrivata impreparata alla finale: «Lo hanno dimostrato dal primo pallone toccato ad inizio partita. Calcio di inizio e palla buttata volontariamente in fallo laterale nella metà campo dell’Inter per andare subito a pressare. Il pressing è stata l’arma devastante con la quale il PSG ha impedito all’Inter di giocare. Dembélé avrà fatto 70 uscite sul portiere. Non è stata preparata una giocata che potesse risolvere quella problematica. Ad esempio Thuram viene incontro, il portiere calcia lungo sull’attaccante e vai a giocare sulle spizzate, sulle seconde palle. In più la presenza di molti giocatori in difficoltà dal punto di vista fisico mi ha lasciato molto perplesso su come Inzaghi abbia preparato la partita. Infatti abbiamo visto una squadra arrivata abbastanza cotta alla finale».