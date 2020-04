Pistocchi: “Inter molto deludente da gennaio allo stop! Juventus e Lazio…”

Pistocchi ha dato un giudizio su Juventus, Lazio e Inter in termini di rendimento prima della pausa Coronavirus. Le parole del giornalista nel corso di “Maracanà” su “TMW Radio”

TOP 3 – Così Maurizio Pistocchi: «Quando hai dalla tua una grande società come la Juventus, l’organizzazione storicamente della Juventus, la possibilità di gestire così tanti giocatori, sei ancora la favorita numero uno. Oltre al fatto che, pur con le difficoltà notevoli di gestione e di assemblaggio che ha avuto Maurizio Sarri, alla fine deve giocare il ritorno con il Lione che non mi sembra una partita ostica oltremisura, primo in campionato e semifinale di Coppa Italia. Insomma, finora il lavoro che è stato fatto è stato fatto molto bene. Casomai quello che è sopra alle aspettative rispetto all’anno scorso è il campionato della Lazio. Sull’Inter dico che la seconda parte di torneo, cioè da gennaio all’interruzione, è stata molto deludente. Sia come prestazioni della squadra sia come risultati».