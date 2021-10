Pistocchi: «Inter-Juventus, chi perde esce da lotta scudetto! La difesa…»

Inter-Juventus, in programma domani, è una delle partite più attese del campionato italiano di Serie A (vedi articolo). Il noto giornalista Pistocchi, attraverso il suo account Instagram, ha commentato il match.

PUNTI DI FORZA – Questa la visione di Maurizio Pistocchi sul derby d’Italia: «La partitissima in programma è naturalmente Inter-Juventus. Preceduta dalle solite polemiche sollevate da Leonardo Bonucci, il quale ha detto testualmente che l’Inter ha vinto il campionato solo per demerito della Juventus. È arrivata la risposta di Arturo Vidal che ha detto: “vedremo sul campo chi è più forte”. Sarà una partita tra chi fa della difesa il suo punto di forza e chi ha perso il suo punto di forza nella difesa, ma ha riacquistato una fase offensiva importante. La Juventus con Massimiliano Allegri ha vinto sei partite tutte per 1-0. L’Inter con Simone Inzaghi a volte segna quattro o cinque gol, ma subisce delle ripartenze veramente imbarazzanti. Sono molto curioso di sapere che partita sarà. È certo che chi vincerà questa partita sarà ancora nella scia del Napoli, chi invece perderà probabilmente uscirà definitivamente dalla lotta per il titolo».

Fonte: Instagram – Maurizio Pistocchi