Pistocchi: «Inter e Inzaghi? Verità nel mezzo! E urge una domanda»

A parlare dell’Inter e di Inzaghi all’indomani della disfatta in semifinale di Coppa Italia col Milan ci ha pensato Pistocchi. Il suo pensiero.

VERITÀ AL CENTRO – Maurizio Pistocchi, su X, ritorna sull’Inter: «Singolare come in Italia le valutazioni cambino in fretta in base ai risultati: quando vinceva, Inzaghi era il + bravo di tutti e l’Inter la squadra con la rosa più forte, oggi c’è chi parla di fallimento e di giocatori scarsi. “In medio stat virtus”, la verità sta nel mezzo. Inzaghi è un bravo allenatore, e ha fatto rendere al massimo, con una proposta di calcio sempre uguale e gradevole, una rosa che, a parte 13/14 titolari, non è gran che. Gli infortuni –Dumfries Zielinski Thuram – hanno privato il tecnico di giocatori importanti, e in attacco non ci sono alternative credibili a Lautaro e Thuram».

PRESTAZIONE – Continua Pistocchi: «Detto questo, mentre a Bologna l’Inter aveva fatto male, non creando nulla, con il Milan nel 1^tempo ha fatto la partita, colpito una traversa e sprecato due palle gol andando sotto 2:0 con i primi due tiri subiti. La prova, sino alle 4 sostituzioni operate da Inzaghi al 53’, era stata positiva. Con alcuni picchi – Bisseck, ottimo su Leao, Asllani, preciso e attento, Barella, sempre nel vivo) mentre da quel momento in poi ho visto solo tanta confusione ( a parte Zalewski, brillante e incisivo) e poche idee. In sostanza, la squadra con gli 11/13 titolari esprime quasi sempre un buon calcio. Ma se sostituiti – seguendo uno schema spesso prevedibile – il livello scende. La domanda è: calciatori non all’altezza (responsabilità di chi li ha presi) o ancora impreparati (responsabilità del tecnico)?».