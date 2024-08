Pistocchi: «Nell’Inter, Inzaghi fa parte dei pro e dei contro! Spiego»

Pistocchi ha dato un suo giudizio su Inter e Juventus a pochi giorni dalla fine del mercato. Occhio al suo pensiero verso Inzaghi.

PRIMA FILA – Sul suo account X, Maurizio Pistocchi mette in prima fila per lo scudetto nerazzurri e bianconeri: «È arrivato il momento: la mia griglia per la Serie A 2024/25 Prima fila: Inter. PRO Nei campioni in carica ha inserito due ottimi rinforzi, Taremi e Zielinski, ha una rosa collaudata e un allenatore che dei suoi giocatori conosce tutto. CONTRO se Inzaghi farà sempre le stesse cose, il suo gioco potrebbe diventare prevedibile. Juventus l’idea di calcio di Thiago Motta si vede già, Thuram Douglas Luiz Cabal Nico Gonzalez e Chico Conceicao sono ottimi acquisti, Vlahovic sembra tornato quello di Firenze e se esplode Yildiz lotterà per lo scudetto fino alla fine CONTRO La Rosa non è completa e i tanti esuberi potrebbe provocare turbative interne, ma se arriva anche Koopmeiners è da scudetto».