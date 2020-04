Pistocchi: “Inter, il 3-5-2 di Conte non mi...

Pistocchi: “Inter, il 3-5-2 di Conte non mi ha mai convinto! Eriksen…”

Condividi questo articolo

Pistocchi ha fatto una riflessione sull’Inter di Conte. Il giornalista propone un paragone con la prima Juventus del tecnico nerazzurro in relazione al modulo e a Eriksen

MODULO INTER – “Andrea Pirlo fece cambiare modulo ad Antonio Conte: alla Juventus aveva iniziato con il 4:2:4 che aveva adottato a Bari e a Siena. Dopo 4 partite, a Catania, passò al 4:3:3, e a dicembre, con il Napoli, al 3:5:2: il bravo tecnico adatta il gioco ai giocatori non l’inverso. Il 3:5:2 di Conte non mi ha mai convinto: è una disposizione che limita i giocatori di talento, e il talento è il bello del calcio”. Maurizio Pistocchi manifesta perplessità sul sistema di gioco dei nerazzurri, Christian Eriksen farà cambiare idea a Conte come Pirlo? Di seguito i tweet del giornalista.

“Con Pirlo ci riuscì…”

Pirlo fece cambiare modulo a AConte: alla Juve aveva iniziato con il 4:2:4 che aveva adottato a Bari e a Siena. Dopo 4 partite, a Catania, passò al 4:3:3, e a dicembre, con il Napoli, al 3:5:2: il bravo tecnico adatta il gioco ai giocatori non l’inverso pic.twitter.com/0nAllT0MjZ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 19, 2020