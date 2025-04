Pistocchi sull’Inter: «Idee confuse e poca qualità contro la Roma»

Maurizio Pistocchi si è espresso sulla sconfitta dell’Inter contro la Roma con il punteggio di 0-1. Di seguito la sua analisi del match.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha rimediato il terzo ko consecutivo, perdendo per 0-1 contro la Roma allo Stadio San Siro. Sul punto si è pronunciato il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul suo account X ha parlato di una vittoria meritata per i giallorossi: «Terza sconfitta consecutiva per l’Inter, ed è una sconfitta pesantissima. La Roma espugna San Siro e lo fa con merito: decide un gol di Soulè, dopo una sfortunata carambola tra Carlos Augusto e Darmian, ma la Roma in contropiede spreca almeno tre palle gol, con Pellegrini, Shomurodov e Pisilli, mentre su Dovbyk è bravissimo Acerbi».

Pistocchi su Inter-Roma: la convinzione

IL GIUDIZIO – Pistocchi ha poi proseguito: «Nell’Inter nel primo tempo poche idee e confuse, ritmo basso, poca qualità e occasioni da gol create, meglio nella ripresa- palla gol sprecata da Barella– ma troppo poco per superare l’attenta difesa giallorossa. Nel finale, tante proteste per le decisioni di Fabbri , soprattutto per trattenute prolungate in area di rigore su Dumfries e Bisseck, ma la Roma, ottimamente disposta da Ranieri, regge sino alla fine e si rilancia alla grande per la zona Champions League».