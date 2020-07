Pistocchi: “Inter ha perso 20 punti da situazioni di vantaggio? Ecco perché”

L’Inter non riesce a chiudere le partite ed è successo anche ieri sera, sul campo del Verona. Maurizio Pistocchi su Twitter snocciola qualche numero per far capire dove, secondo lui, risiede il problema della squadra di Conte

MOTIVO – L’Inter non riesce a ingranare, anche e soprattutto perché non chiude le partite. Ma qual è il problema dei nerazzurri di Antonio Conte? Maurizio Pistocchi dà una sua personale lettura: “Molti fanno notare che l’Inter ha perso 20 punti da situazioni di vantaggio, nessuno cerca di capire perché. Ma se in una idea di calcio la corsa diventa più importante della tecnica, quando la fatica si fa sentire arrivano i gol degli avversari: 5 dopo il 70’ nelle ultime 3 partite”, scrive il giornalista su Twitter.