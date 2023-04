Pistocchi: «Inter, calvario frutto di gol falliti e di un secondo fattore»

Dopo il decimo KO in campionato, arrivato ieri contro la Fiorentina, il giornalista Maurizio Pistocchi ha sottolineato ancora una volta le difficoltà dell’Inter.

CALVARIO – Dieci ko in ventotto partite. Tanti, troppi, per una squadra come l’Inter. Di questo ha parlato il giornalista Maurizio Pistocchi, analizzando il KO contro la Fiorentina attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “I nerazzurri cadono per la decima volta. Un calvario fatto di una serie incredibile di gol falliti e una grande fragilità difensiva. I viola sono cinici e organizzati, creano occasioni e quella di Bonaventura li premia con i tre punti“.