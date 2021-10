Pistocchi: «Inter, dominio contro l’Udinese. Crescita esponenziale»

Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione di oggi dell’Inter contro l’Udinese che è valsa la vittoria per 2-0 a San Siro. Il noto giornalista sportivo ha sottolineato particolarmente la crescita del gruppo.

NERAZZURRI IN CRESCITA – Vittoria senza troppa sofferenza per l’Inter contro l’Udinese, arrivata grazie a una doppietta di Joaquin Correa. Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione dei nerazzurri sul suo profilo Twitter ufficiale: “Con una doppietta in 10’di Joaquin Correa l’Inter supera una coriacea Udinese al termine di una gara che i nerazzurri hanno dominato nel gioco e nelle occasioni, e una crescita esponenziale di tutto il collettivo“.