Pistocchi: «Inter deve vincere col Napoli. Distacco imbarazzante»

Nel suo consueto appuntamento con Prima Pagina, Maurizio Pistocchi ha analizzato il big match tra Inter e Napoli di domenica sera a San Siro.

PARTITA DA VINCERE – Maurizio Pistocchi sul suo profilo Instagram ufficiale ha presentato così la partita tra Inter e Napoli di domenica sera: «Torna il campionato con sfide molto interessanti. Il Napoli affronta l’Inter a San Siro ed è una partita molto complicata soprattutto per i nerazzurri, che devono assolutamente vincere per accorciare. Dovessero pareggiare o perdere, il distacco – dopo 13 giornate – sarebbe veramente imbarazzante per i campioni d’Italia. Partita avvincente tra due squadre che giocano in modo diverso. Vedremo se l’Inter sarà più affidabile rispetto alle precedenti dodici giornate di campionato con partite meno buone ad altre migliori».