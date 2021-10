Pistocchi: «Inter contro Empoli rivelazione. VAR, novità clamorosa»

Maurizio Pistocchi, nel giorno in cui si giocherà anche Empoli-Inter, ha parlato in un video anche del VAR: le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – Queste le parole all’interno di un video sul proprio profilo Instagram da parte di Maurizio Pistocchi sull’Inter, impegnata ad Empoli, e sul VAR. «L’Inter va ad Empoli contro una squadra che è stata un po’ la rivelazione di questo inizio di campionato. È una squadra che in casa sua ha sempre fatto delle buonissime partite. Ma intanto non si placano le polemiche sull’utilizzo del VAR e sulle tecnologie applicate al calcio. E viene fuori una novità che si annuncia clamorosa, cioè la possibilità per le squadre impegnate nella gara di chiamare l’intervento del VAR una volta per tempo, un po’ come succede nel futsal. E modestamente come avevo previsto tanti anni fa in un’intervista nel ’91 al Sorrisi e Canzoni TV. Mi sembra un’innovazione intelligente, nel senso che responsabilizza anche gli allenatori e le squadre sanno di avere una possibilità per intervenire sulla partita e quindi sulle decisioni arbitrali».

Fonte: Instagram Maurizio Pistocchi