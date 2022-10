Pistocchi: «Inter, Barcellona prevedibile. Inzaghi un’idea non stupida»

Mercoledì sera l’Inter a Barcellona è chiamata a una vera e propria impresa per uscire dal Camp Nou con un risultato positivo. In diretta su Twitch per il canale PlayerWinLive, il giornalista Maurizio Pistocchi ha analizzato le possibilità dei nerazzurri contro i catalani.

GIOCO PREVEDIBILE – Maurizio Pistocchi ha aperto così la sua analisi su Barcellona-Inter: «Il Barcellona è prevedibile, gioca sempre nella stessa maniera. Ha questa forza di poter portare giocatori molto giovani, come Pedri, in Prima Squadra. Sai cosa fanno in campo e da quel punto di vista mi meraviglia che Xavi abbia messo Dembélé in una situazione difficile sulla fascia. L’Inter coi quinti ha chiuso sempre benissimo. Nella partita d’andata ho visto i nerazzurri fare una grande partita di sacrificio e concentrazione, ma tatticamente di basso livello».

COPPIA NON FUNZIONALE – Pistocchi ha poi proseguito l’analisi su Barcellona-Inter focalizzandosi anche sulle possibili scelte di Simone Inzaghi: «Aspetto di vedere le prossime partite. Sento annunciare una formazione contro il Barcellona con una punta in meno e un centrocampista in più. Non è un’idea stupida, contro una squadra che a centrocampo tiene tanto palla. Inoltre Dzeko e Lautaro Martinez insieme non funzionano. Fanno fatica insieme a trovarsi perché a entrambi piace venire fuori e a scaricare per poi partire. Lautaro ha fatto benissimo con Lukaku perché il belga va in profondità».