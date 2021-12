Pistocchi: «Inter e altre hanno vinto a Venezia. Allegri, presentare gara…»

Maurizio Pistocchi ha commentato il deludente pareggio della Juventus contro il Venezia. Il giornalista cita anche l’Inter criticando la presentazione della gara da parte di Allegri alla vigilia

PRESENTAZIONE − La Juventus non è riuscita ad andare oltre il pari a Venezia (vedi report), fermandosi a tre vittorie consecutive in campionato. Su Twitter, Maurizio Pistocchi è ritornato sulle parole di Allegri nel presentare la gara del Penzo: «Spezia, Salernitana, Inter e Verona hanno vinto a Venezia e segnato più di un gol. Forse presentare la gara come una partita da fare “come una provinciale” non è stata una buona idea».