Pistocchi incredulo: «Chiarezza sul caso Lautaro Martinez! No audio»

Nei giorni scorsi si è parlato dell’audio dato alla procura federale da un’associazione di tifosi juventini per l’espressione blasfema di Lautaro Martinez. Maurizio Pistocchi è incredulo sulla situazione e chiede chiarezza su X.

SITUAZIONE – Un’associazione di tifosi bianconeri ad una settimana da Juventus-Inter ha trovato, o per lo meno sembrava che avesse trovato l’audio relativo all’espressione blasfema a fine partita di Lautaro Martinez. Si paventava della squalifica o del patteggiamento, le uniche soluzioni a disposizione del giocatore e dell’Inter per risolvere la questione. Adesso viene fuori un’altra verità e la cita Maurizio Pistocchi in un suo commento su X.

Caso Lautaro Martinez, la verità di Pistocchi!

VERITÀ – Maurizio Pistocchi chiede in maniera assoluta la verità relativa alla questione. Il giornalista sottolinea la bugia dietro il caso Lautaro Martinez, non trattato a dovere dalla stampa italiana: «Dunque la misteriosa “associazione di tifosi juventini” che avrebbe trovato l’audio relativo alla presunta blasfemia di Lautaro era la fondazionejb, che oggi ammette di aver presentato l’esposto alla Procura ma NEGA che questo contenesse una qualsiasi traccia audio. La questione va approfondita, a tutela della credibilità della stessa fondazionejb, E, soprattutto, dell’immagine di Lautaro Martineze dell’intero sistema calcio: qualcuno in questa faccenda non ha detto la verità».