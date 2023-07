Pistocchi: «Giuntoli ha indebolito l’Inter! Lukaku può tornare in un caso»

Lukaku dopo il tradimento all’Inter rischia di restare senza squadra, o di andare a giocare in un club arabo contro la sua volontà. Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un post pubblicato su Twitter, ha commentato la vicenda citando la Juventus e Giuntoli, e di un clamoroso ritorno dell’attaccante belga in nerazzurro.

RIMPIANTO – Secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, della vicenda Romelu Lukaku c’è un solo vincitore: «Giuntoli come ha sempre fatto dai tempi del Carpi, è riuscito, con promesse più o meno realistiche-ingaggio, centralità nella squadra a far rompere il rapporto tra il giocatore, l’Inter e la sua tifoseria, indebolendo una avversaria. Oggi Lukaku è senza squadra: non lo vuole il Chelsea, se non esce Vlahovic non lo può prendere la Juventus e non lo rivuole più neanche l’Inter. Ma con un colpo di teatro potrebbe ribaltare la situazione: chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare al 50% del suo ingaggio. Siccome però è come, tutti, venale, non lo farà e rischia di finire nella Saudi League, ricco ma non rimpianto».