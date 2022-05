Pistocchi: «Festeggiamenti Milan? Non lamentiamoci se siamo indietro»

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha condannato i festeggiamenti del Milan dopo la vittoria dello scudetto. Specialmente per ciò che riguarda i cori e gli slogan contro l’Inter e i suoi tesserati.

FESTEGGIAMENTI ERRATI – Maurizio Pistocchi ha analizzato così le polemiche dei festeggiamenti per lo scudetto, specialmente per i cori contro l’Inter: «I tesserati del Milan hanno festeggiato in modo sbagliato secondo l’etica del calcio. Ci sono stati insulti e termini deplorevoli. La qualità del prodotto offerto dipende anche da queste cose e non possiamo lamentarci se il nostro calcio dà un’idea di arretratezza».