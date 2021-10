Pistocchi: «Fallo di mano di Bastoni? Non punibile per un motivo!»

L’Inter ha subito la rimonta della Lazio ed è uscita sconfitta dallo Stadio Olimpico (qui le pagelle). Il gol del pareggio dei biancocelesti è arrivato su rigore. Il giornalista Pistocchi ha commentato la decisione dell’arbitro Irrati.

POSIZIONE DEL BRACCIO – Questa l’analisi di Maurizio Pistocchi sul rigore assegnato alla Lazio che ha permesso agli uomini di Maurizio Sarri di rimettere in equilibrio la partita nel secondo tempo: “A proposito del rigore concesso da Massimiliano Irrati per il mani di Alessandro Bastoni, mi sia consentito dire che la posizione del braccio destro del difensore interista è, come insegnano nei settori giovanili, congrua al movimento del salto. E quindi non punibile, IMHO”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

A proposito del rigore concesso da #Irrati per il mani di #Bastoni, mi sia consentito dire che la posizione del braccio dx del difensore interista è-come insegnano nei settori giovanili-congrua al movimento del salto. E quindi non punibile,IMHO pic.twitter.com/WQ0noza5FE — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 16, 2021

Fonte: Twitter – Maurizio Pistocchi