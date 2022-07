Pistocchi: «Facchetti campione ed esempio. Chi lo ha conosciuto…»

Maurizio Pistocchi ha ricordato Giacinto Facchetti nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno. Il noto giornalista sportivo, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha ricordato le qualità soprattutto umane dello storico giocatore dell’Inter.

INDIMENTICATO – Maurizio Pistocchi ha ricordato in questo modo Giacinto Facchetti, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni: “Oggi avrebbe compiuto 80 anni Giacinto Facchetti. È stato un campione di sportività e correttezza, dentro e fuori dal campo, esempio per i giovani e per chi ama il Calcio, Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo sa“.