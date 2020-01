Pistocchi: “Eriksen-Inter? Grandissimo giocatore! Fossi Mourinho…”

Condividi questo articolo

Eriksen è un sogno di mercato per l’Inter di cui tanto si sta parlando in questi ultimi giorni. Sulle notizie che danno il danese vicino ai nerazzurri si è espresso anche il giornalista Maurizio Pistocchi attraverso il proprio account Twitter

ELOGIO – Christian Eriksen all’Inter è la suggestione di mercato che sta tenendo banco nelle ultime ore. I contatti della dirigenza nerazzurra con l’entourage del danese hanno acceso la fantasia dei tifosi, quando tutte le attenzioni erano incentrate su Arturo Vidal. Anche Maurizio Pistocchi ha voluto dire la sua sul numero 23 del Tottenham: “Fossi José Mourinho non me lo farei mai portare via: grandissimo giocatore“. Di seguito il tweet del giornalista che commenta le notizie diffuse nei giorni scorsi.

Ah, però…

“ Inter Milan 'win the race to sign Christian Eriksen in £20m January deal' https://t.co/c7hNclKKAM — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 4, 2020