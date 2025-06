Pistocchi perplesso: «Inzaghi e Chivu? Tutto poco credibile! Marotta…»

Pistocchi poco convinto sulle parole di Marotta al Festival della Serie A. Il giornalista ha commentato in questo modo le vicissitudini sull’addio di Inzaghi e la scelta di prendere Chivu.

ADDIO INZAGHI – Maurizio Pistocchi, su X, appare perplesso: «Marotta intervenendo al Festival della Serie A ha dichiarato alla stampa nazionale che Inzaghi avrebbe preso la decisione di lasciare l’Inter lunedì 2 giugno scorso, 48h dopo la finale di Champions. Ma vi sembra possibile che una decisione così importante, che comporta, tra i tanti problemi, anche il trasferimento all’estero di tutta la famiglia. Un contratto da 52mln€ gestito da un procuratore, Pastorello di casa all’Inter e dal figlio del tecnico Tommaso, possa essere stata presa in 48h? Poco credibile. Visto che i rumors erano iniziati molto prima della Finale di Champions. E un contratto di questa portata richiede un lungo lavoro di stesura, mediazione e revisione da parte dei rispettivi studi legali».

CHIVU – Sempre Pistocchi sull’allenatore rumeno: «Come è poco credibile che quella di Chivu sia proprio la scelta “ideale”. Visto che è molto diverso sia da Fabregas che da Vieira, entrambi cercati da Ausilio PRIMA del rumeno. Ma la cosa che lascia più perplessi è che persino Stramaccioni commentando la scelta di Chivu parli di “continuità tecnica”. Dimenticando che nelle ultime 5 partite di Champions League contro Bayern, Barcellona e Psg l’Inter ha subito la netta superiorità tattica e tecnica degli avversari, evidenziando le carenze del 5:3:2, il sistema di gioco adottato da Inzaghi e che adotterà anche Chivu, e che proprio per questo aveva cercato di ingaggiare Fabregas».

CONSERVATIVA – Infine, la chiosa: «Ovviamente Marotta, da dirigente esperto quale è, sta cercando di attutire l’effetto che il NO del Como per Fabregas, quello di Vieira il 5:0 del Psg, e l’addio di Inzaghi hanno avuto sulla tifoseria. Ma la mia personale convinzione è che la dirigenza del club si sia trovata impreparata di fronte al no del Como. E stia facendo una scelta conservativa in controtendenza con le sue iniziali convinzioni».