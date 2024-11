Pistocchi: «Dimostrazione di forza dell’Inter. Juventus, da cambiare qualcosa!»

Maurizio Pistocchi ha espresso il suo punto di vista sull’ultima giornata di Serie A, sottolineando la portata del successo dell’Inter contro il Verona.

IL RAGIONAMENTO – Maurizio Pistocchi si è pronunciato sul suo account X in merito all’ultima giornata di Serie A delle big, tra cui l’Inter. Secondo il giornalista, la sfida esterna vinta 5-0 contro il Verona ha detto molto della forza dei nerazzurri in vista del prosieguo della stagione, anche in comparazione con due avversarie: «L’Inter ha dato una dimostrazione di forza impressionante: se Inzaghi riesce a gestire le turnazioni, e gli impegni, è ancora la grande favorita. Milan e Juventus hanno deluso, ma hanno delle attenuanti».

Pistocchi sulle difficoltà del Milan e della Juventus rispetto all’Inter

ALCUNI PROBLEMI – Pistocchi ha posto l’accento sulle fragilità mostrate dal Milan e dalla Juventus nel corso di questo inizio di stagione. Rispetto all’Inter, a suo giudizio, devono essere affrontati dei problemi diversi: «Milan ha assolutamente bisogno di una punta centrale da 15 gol, quelli che attualmente non hanno nè Morata nè Abraham, la Juventus deve cambiare qualcosa (il 4-4-2?) e risolvere l’enigma Koopmeiners, sinora sempre evanescente».

SULLA CAPOLISTA – Infine, Pistocchi ha parlato del momento del Napoli, ancora primo in classifica dopo la vittoria casalinga contro la Roma per 1-0: «I partenopei dimostrano una capacità di sfruttare al massimo quello che creano. 2 tiri nello specchio, 1 gol e tre punti, ma è in crescita anche nel dominio del pallone (64% di possesso palla) nei tiri totali (14) e nei passaggi completati (624). È l’avversario più credibile per l’Inter».