Pistocchi: «Derby Milan-Inter più atteso per 2 motivi. Assente protagonista»

Maurizio Pistocchi ha parlato anche del Derby di Milano Milan-Inter, big match di Serie A in programma domenica sera.

DERBY – Queste le parole su Instagram da parte di Maurizio Pistocchi sul Derby di Milano in programma domenica. «La partita più attesa è sicuramente il Derby di Milano Milan-Inter perché il Milan vuole mandare l’Inter a 10 punti, quindi a una distanza siderale considerando che sono appena dodici le giornate di campionato. Mentre l’Inter vuole vincere per ribadire la sua superiorità sui rossoneri, dimostrata nelle ultime stagioni. Sarà sicuramente una partita molto interessante dal punto di vista tattico perché il Milan verticalizza di più. È una squadra gioca molto sugli esterni e poi che ha giocatori in grado di ribaltare il campo con grandi accelerazioni, anche se mancherà Theo Hernandez che di queste accelerazioni era stato il protagonista assoluto. Sono curioso di vedere come Pioli ovvierà alla sua assenza».