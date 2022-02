Pistocchi: «Derby, Inter carica e Milan incerottato. La settimana dopo…»

Maurizio Pistocchi ha parlato anche del derby Inter-Milan, in programma sabato a San Siro alle ore 18: le parole del giornalista in vista della stracittadina.

DERBY – Queste le parole sul canale YouTube di FantasyTeam.com da parte di Maurizio Pistocchi sul derby Inter-Milan in programma sabato. «Partita sicuramente molto interessante sarà il derby di Milano. Milan-Inter (Inter-Milan, ndr), una classicissima, la stracittadina, il derby. L’Inter arriva carica, con un vantaggio in classifica importante e con la possibilità di allontanare i rossoneri dalla corsa scudetto. Il Milan viceversa arriva incerottato, con parecchi giocatori in difficoltà fisiche. Deve assolutamente vincere per accorciare il distacco dalla prima in classifica e riaprire il campionato, anche perché la settimana dopo l’Inter va a Napoli contro il Napoli di Spalletti per un’altra sfida che potrebbe in 15 giorni veramente orientare le sorti, il destino del campionato».