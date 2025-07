Pistocchi ammette: «Stupito da una mossa dell’Inter in difesa! Spiego»

Maurizio Pistocchi si è pronunciato in merito alle strategie di mercato dell’Inter, con particolare riguardo al capitolo legato alla difesa. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Maurizio Pistocchi si è espresso sul suo account X a proposito delle scelte di mercato finora intraprese dall’Inter. Il giornalista ha innanzitutto posto l’accento su come l’ingaggio di Ademola Lookman potrebbe far mutare pelle all’attacco nerazzurro: «Ademola Lookman è un ottimo calciatore. Attaccante di piede destro – proprio come Thuram – abile nell’1 contro 1, tiro potente e preciso, poco disponibile per la fase di non possesso, preferisce il centrosinistra. Per le sue qualità abbinabile con Lautaro/Esposito/Bonny, un po’ meno con Thuram».

I PROBLEMI – Pistocchi ha poi proseguito: «Considerando le problematiche emerse nella stagione scorsa, credo che l’idea di Ausilio sia quella di formare due coppie di attaccanti compatibili, con una 5 punta in grado di subentrare. Vedo più complicato un cambio di disposizione sino a quando i due esterni saranno Dimarco e Dumfries, entrambi più portati ed efficaci nella fase offensiva che in quella difensiva, se non a partita in corso e in particolari situazioni».

Pistocchi sul tema difesa: una scelta dell’Inter da spiegare

CAPITOLO DIFESA – Pistocchi ha così concluso: «Nonostante abbia cercato un allenatore con uno stile di giuoco totalmente differente da Chivu – Fabregas – la dirigenza nerazzurra alla fine ha deciso di puntare sul sicuro, e quindi sui titolari della scorsa stagione, che hanno le conoscenze del giuoco e degli automatismi. Chivu quindi sarà un gestore, oppure cercherà di cambiare? Completa a centrocampo con l’acquisto del giovane Sucic a rinforzare un reparto già competitivo, e con un’importante alternativa sull’esterno – Luis Henrique, meglio a sinistra che a destra – stupisce che i nerazzurri non abbiano cercato e trovato sinora un difensore centrale veloce, forte di testa e nella costruzione».